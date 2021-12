'Shape of You', um dos maiores êxitos de Ed Sheeran, acaba de se tornar na primeira canção a atingir os 3 mil milhões de streams no Spotify.

O músico assinalou o feito nas redes sociais: "É de loucos", escreveu. "Lembro-me de ela chegar aos mil milhões e eu pensar que isso era bizarro. Estou encantado. Obrigado ao Spotify pelo apoio".

Lançada em 2017, 'Shape of You' passou 59 semanas no top 100 da Billboard, tendo ficado no primeiro lugar em 12 dessas semanas. Veja o agradecimento de Ed Sheeran: