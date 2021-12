O filho de Robert Trujillo, Tye, juntou-se recentemente aos Suicidal Tendencies durante um concerto em Dallas.

Tye, de apenas 17 anos, substituiu o baixista habitual dos Suicidal Tendencies, Ra Díaz, que tem andado em digressão com os Korn.

Tye Trujillo está desse modo a seguir as pisadas do pai, Robert Trujillo, que fez parte do Suicidal Tendencies de 1989 a 1995. Veja o vídeo: