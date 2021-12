O rapper Rick Ross abandonou uma entrevista a meio, desculpando-se com o facto de ter de ir à casa de banho.

Ross foi convidado do programa "The 85 South Comedy Show", um talk show no YouTube apresentado por um grupo de comediantes de Atlanta, nos Estados Unidos. Meia hora após o início da entrevista, o rapper pediu para sair, dizendo que tinha de ir ao WC.

Porém, Ross acabaria por não voltar - e os apresentadores só souberam disso mais tarde, quando lhes foi dito que o rapper tinha que apanhar um avião. "Nem sequer dissemos adeus nem nada", afirmou um deles.

Veja aqui o momento em que Rick Ross abandona a entrevista (a partir dos 36 minutos e 50 segundos):