José Cid voltou a falar da polémica em que se viu envolvido há cinco anos, depois de uma entrevista que deu a Nuno Markl em 2010 se ter tornado viral pela forma como se referiu aos fãs transmontanos. "Digam o que disserem, adoro Trás-os-Montes", diz agora o músico em entrevista ao Jornal de Notícias, explicando que as suas declarações foram tiradas do contexto.

"Já dei mais de dez concertos solidários nessa região", continua o músico, acrescentando que a frase que disse na referida entrevista - "vêm excursões de pessoas que nunca viram o mar para o Pavilhão Atlântico. Pessoas assim medonhas, desdentadas e efetivamente isso não é Portugal" - se referia a "camionetas de excursão, ou seja, 300 pessoas numa população de 300 mil".

Cid diz que não vive "no mundo das pessoas rancorosas: "Já pedi humildemente desculpa. Trás-os-Montes pode não gostar de mim, mas eu gosto de Trás-os-Montes". Estas declarações surgem depois de o músico ser questionado acerca do "lado provocatório da sua personalidade" e de responder: "mesmo nas minhas declarações mais polémicas, dou sempre uma saída. Não agrido e fujo".

"O número de pessoas que me ama é infinitamente superior ao das que me detestam. Vejo isso nos concertos de norte a sul", conclui, "sou seguramente o cantor que mais público leva aos concertos. E não preciso de organizar excursões, as pessoas vão porque gostam. O meu maior Grammy Latino é o amor do público. Não há memória de um artista português receber uma homenagem pública nacional como a que tenho tido".