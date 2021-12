Nina Kraviz, Honey Dijon, Chloé Robinson, Shaka Lion, India Jordan, Imogen, rRoxymore, DJ Lycox e DJ Marfox são as novidades anunciadas esta tarde no cartaz da primeira edição do festival Sónar Lisboa, que decorre em Lisboa entre os dias 8 e 10 de abril de 2022.

A organização, a cargo da Pixel Harmony, garante que novos nomes serão anunciados no início do próximo ano. A programação confirmada até ao momento está dividida em espetáculos diurnos e espetáculos noturnos e a distribuição por salas pode ser consultada abaixo.

Sónar by Night

Pavilhão Carlos Lopes

Dia 8

Thundercat live

Dia 9

Enchufada na Zona

Kampire

Pongo

Shaka Lion



Coliseu dos Recreios

Dia 8

DJ Nigga Fox live

Nídia

DJ Marfox

DJ Lycox

Dia 9

Floating Points

rRoxymore

Chloé Robinson

Centro de Congressos de Lisboa

Dia 8

Charlotte De Witte

Héctor Oaks

Stingray 313 live

Imogen

Dia 9

Nina Kraviz

Ellen Allien b2b Dr. Rubinstein

FJAAK live



Sónar by Day

Pavilhão Carlos Lopes

Dia 9

IAMDDB live

The Blaze DJ set

Nicola Cruz live

Honey Dijon

India Jordan

Dia 10

Jayda G

Polo & Pan live

Eu.Clides

A partir desta quinta-feira, estão também à venda nos locais habituais os bilhetes diários, depois de esgotados os passes gerais - ainda há, contudo, passes VIP para os três dias ao preço de €250.

Sónar by Night

Bilhetes de 1 dia (dias 8 ou 9 de abril):

Centro de Congressos de Lisboa: €55 ou €85 (VIP)

Coliseu dos Recreios: €60 ou €90 (VIP)

Pavilhão Carlos Lopes: €40 ou €60 (VIP)

Sónar by Day

Passe de 2 Dias (9 e 10 de abril): €110 ou €175 (VIP)

Bilhetes de 1 dia (dias 9 ou 10 de abril):

Pavilhão Carlos Lopes + Fábrica do Pão: €90 (VIP)

Pavilhão Carlos Lopes: €50

Fábrica do Pão: €20

Recorde o episódio do Posto Emissor, o podcast semanal da BLITZ, com João Meneses, um dos organizadores do festival Sónar Lisboa.