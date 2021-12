Álvaro Covões, diretor da promotora Everything Is New e dirigente da APEFE, já reagiu às restrições anunciadas para o setor da Cultura pelo Primeiro-ministro António Costa esta terça-feira, particularmente à obrigatoriedade de apresentar um teste negativo para aceder a todos os espetáculos.

"A manter-se a dificuldade de acesso à testagem gratuita, isso significa que as pessoas vão desistir", começa por defender o também dirigente da APEFE, Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos, em declarações à RTP, "ninguém vai estar disponível para fazer dez quilómetros e estar quatro horas numa fila para fazer um teste para ir, por exemplo, ao cinema ou para ir ver uma peça de teatro".

Explicando que a quebra no setor vai ser maior em 2021 do que foi em 2020, Covões garante que "vão ser necessários apoios urgentes". "Nós, neste momento, nem sequer sabemos que regras é que vamos ter para lançar espetáculos para janeiro, fevereiro e março, o que significa que não vai haver lançamentos, significa que não vai haver trabalho. E, mais uma vez, os promotores de espetáculos, os artistas, os técnicos, as empresas de equipamento, os teatros privados vão estar sozinhos”.

Na visão do dirigente da APEFE, a obrigatoriedade da testagem deveria ser alargada para lá dos eventos desportivos e culturais. "Se isto é a bem da saúde pública tem de ser transversal a toda a tipologia de eventos, nomeadamente eventos religiosos e políticos, porque o vírus não escolhe", defende, "é-nos exigido a todos um sacrifício. Se nos é exigido esse sacrifício, nós se temos uma inundação não podemos fechar a janela e deixar a porta aberta".

"Obviamente que, se for necessário, todos os portugueses aceitariam, a bem da saúde pública, para que possamos voltar à vida normal, que se adiem as eleições", conclui Covões, "nós estamos há dois anos sem festivais, já adiámos dois anos seguidos. Os espetáculos de dezembro e janeiro, a sua larga maioria, foi cancelada ou adiada”.