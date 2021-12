Thom Yorke partilhou uma versão a solo de 'Free in the Knowledge', canção que compôs com a sua nova banda, os The Smile.

O tema foi tocado ao vivo no Royal Albert Hall, em Londres, no passado mês de outubro, naquela que foi a primeira performance de Yorke desde o início da pandemia.

"Houve uma altura, talvez um há um ano e meio, em que me perguntei se algum dia faria isto de novo. Esta é a primeira vez que subo ao palco desde que a pandemia surgiu", disse.

Para além de Thom Yorke, os The Smile contam com o guitarrista Jonny Greenwood, dos Radiohead, e o baterista Tom Skinner, dos Sons of Kemet. Ouça aqui 'Free in the Knowledge':