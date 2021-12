Sérgio Godinho, que acaba de lançar o livro de poesia “Palavras São Imagens São Palavras”, esteve no Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, falando não só sobre o seu novo livro como sobre a canção que escreveu para o disco deste ano de Camané. “Horas Vazias”, o disco do fadista, conta com o tema 'O Fado que em Tempos te Cantei', escrita por Sérgio Godinho.

“O Camané tem aquele lado genuíno do fado, sem ser amaneirado”, afirma Sérgio Godinho. ”O segredo da Amália era não só aquele timbre espantoso, mas a contenção e o bom gosto com que fazia os fraseados do fado. Quando se começa a fazer demais, vira malabarismo. E a Amália sempre soube quando é que aquilo passa para terras de cabotinagem. O Camané é assim”

Pode ouvir a resposta completa pelos 32 minutos.