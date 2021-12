Chegou a tradicional canção de Natal de David Fonseca. 'Santa Baby', celebrizado por Eartha Kitt nos anos 50, foi o clássico escolhido pelo músico para a época festiva de 2021. Composta por Joan Javits e Philip Springer, a canção já foi interpretada por artistas como Michael Bublé, Madonna, Taylor Swift ou Ariana Grande.

Recorde-se que, no ano passado, David Fonseca editou "Christmas Songs - Vol. 1", disco no qual reunia algumas das versões de canções de Natal que foi feito ao longo dos anos, casos de 'All I Want for Christmas Is You', 'Last Christmas' ou 'Do They Know It's Christmas?'. Ouça agora 'Santa Baby'.