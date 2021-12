José Cid, que este ano lançou o álbum “Vozes do Além”, definiu este trabalho como "o álbum conclusivo" da sua vida, "a cereja no topo do bolo da minha carreira".

Em entrevista ao "Diário de Notícias", o músico português afirmou também que "Vozes do Além" é "um disco muito complexo, que se afasta do '10.000 Mil Anos Depois Entre Vénus e Marte', no sentido em que junto um pouco de jazz e de música clássica ao universo do rock progressivo."

Na mesma entrevista, José Cid puxa dos galões para lembrar o seu currículo: "Sou um artista com vários heterónimos musicais e vou a todas. Como lembrou o Samuel Úria no outro dia, até fui o primeiro a fazer um rap em Portugal, no início dos anos 80, no tema 'Portuguese Boys'. Só não gosto de música mal feita e desonesta."

Quanto à sua carreira duradoura, José Cid, que em fevereiro completará 80 anos, revela ainda: "Para manter a voz impecável, devo ser o cantor que mais drogas toma no mundo, mas das legais."