Brian May atualizou o seu estado de saúde aos fãs, dias após ter testado positivo à covid-19.

"Passam oito dias desde que o meu corpo foi invadido por um número de organismos coronavírus suficiente para me mandar abaixo", escreveu, no Instagram. "A batalha dentro do meu corpo ainda continua".

O guitarrista dos Queen diz que passa o seu tempo a adormecer, explicando que "não é de forma pacífica, mas porque não consigo manter os olhos abertos".

"Ainda bem que isto aconteceu numa altura em que não estou ocupado como de costume", rematou.