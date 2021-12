Ano após ano, Mariah Carey regressa aos tops de singles e de streaming com o clássico de Natal 'All I Want for Christmas Is You', editado originalmente em 1994 no álbum "Merry Christmas". 2021 não é exceção e um pouco por todo o mundo a canção volta a ser uma das mais ouvidas, batendo inclusivamente um novo recorde nos Estados Unidos.

Pelo terceiro ano consecutivo, 'All I Want for Christmas Is You' sobe ao primeiro lugar do top norte-americano, tornando-se assim na primeira canção a conseguir liderar a tabela em três momentos distintos. Recorde-se que a canção demorou 25 anos a conseguir chegar ao primeiro lugar nos Estados Unidos. No top de streaming português, a canção está, esta semana, no 15º lugar.

"Nem sei o que dizer. Os miúdos acordaram-me com confetti", disse Mariah Carey numa mensagem de áudio partilhada com os fãs no Twitter, "ter outro número um com esta canção significa tanto para mim. Literalmente, não sei o que dizer. Estou muito, muito agradecida. Penso que as pessoas apoiaram esta canção nos bons momentos, nos maus momentos, o que fosse. Adoro-vos. Bom Natal".