Elton John reuniu grande parte dos 23 músicos que convidou para participar no álbum "The Lockdown Sessions", editado em outubro passado, naquela que é, certamente, a chamada de Zoom mais exclusiva de 2021. Em 4 minutos e 30 segundos, o músico britânico troca algumas impressões com, entre outros, Eddie Vedder (Pearl Jam), Dua Lipa, Damon Albarn (Blur), Stevie Nicks (Fleetwood Mac), Stevie Wonder, Nicki Minaj, Lil Nas X, Miley Cyrus ou Charlie Puth.

"Se alguma coisa faz a diferença no mundo, junto com o amor, é a música", diz Stevie Wonder, com Eddie Vedder a partilhar, momentos mais tarde, um retrato de Elton John desenhado por John Wntwistle, dos The Who. Quando a chamada termina, John recebe um convidado especial - Ed Sheeran - não na chamada de Zoom mas na sua sala. Veja o vídeo.