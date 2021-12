Sérgio Godinho abordou no Posto Emissor as suas colaborações com os Clã, a quem 'ofereceu', no ano passado, dois temas.

"A Manuela Azevedo é a melhor cantora portuguesa, quanto a mim. É extraordinária e também é extraordinária em palco", afirma Sérgio Godinho, que para os Clã escreveu, há 21 anos, 'O Sopro do Coração'. "Nas parcerias com os Clã, o Hélder Gonçalves entrega-me uma música e eu faço uma letra por cima. É muito desafiante, mas dá-me mais gozo do que escrever uma coisa a seco", afirma o artista que passou pelo podcast semanal da BLITZ para falar do seu novo livro de poesia e fotografia, "Palavras São Imagens São Palavras".

