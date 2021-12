Salvador Sobral partilhou, nas redes sociais, um momento curioso de um concerto que deu na Estónia, na semana passada.

No final do concerto na cidade de Pärnu, o músico português foi abordado por uma jovem que lhe deu um disco da sua autoria, que inclui uma versão da canção 'Só um Beijo', canção da sua irmã, Luísa Sobral, incluída no álbum "Rosa". Na versão da artista estónia, porém, a letra da canção é cantada na sua língua natal.

"Fiquei tão surpreendido que a convidei para cantar comigo em Tallin, no dia seguinte, sem sequer a ouvir. Tive um pressentimento de que seria boa, então arrisquei. No dia seguinte a Haldi veio ao soundcheck e pude confirmar que sabe mesmo cantar!", escreveu Salvador Sobral.

O português e a estónia cantaram uma "versão bilingue" da canção. "Foi lindo, a música não tem fronteiras", remata Salvador Sobral, agradecendo ainda à sua irmã, Luísa Sobral, por escrever música "que inspira pessoas de todo o mundo".

No seu Instagram, a artista Estónia, Haldi, partilhou também alguns registos do espetáculo. "Uma das pessoas e dos músicos mais maravilhosos que já conheci... Milagres acontecem!"