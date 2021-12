O concerto que os Xutos & Pontapés deram, no passado mês de outubro, na Altice Arena, em Lisboa, com a Orquestra Filarmónica Portuguesa, acaba de ser editado nas plataformas digitais.

"Ao Vivo com a Orquestra Filarmónica Portuguesa" tem 23 canções e antecipa o regresso dos Xutos & Pontapés à parceria com a Orquestra Filarmónica Portuguesa, dirigida pelo maestro Osvaldo Ferreira: a 13 e 14 de janeiro, banda e orquestra voltarão a tocar juntos, agora no Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

Veja aqui um vídeo do começo do concerto e de 'Circo de Feras'.

Recorde aqui as fotos do concerto de Lisboa:

Ouça o álbum na íntegra: