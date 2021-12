O concerto que Gisela João deu, no passado mês de novembro, no Coliseu de Lisboa, será transmitido pela RTP2 no próximo sábado, 25 de dezembro.

Em apresentação do seu álbum deste ano, "Autora", a fadista de Barcelos ofereceu, primeiro no Coliseu dos Recreios, depois no Coliseu do Porto, um espetáculo tão intimista como explosivo, como reportou a BLITZ na altura.

Agora, será possível ver, ou rever, o concerto de Lisboa na noite de Natal pelas 21h30.

Pode recordar aqui as fotos do concerto de Gisela João no Coliseu de Lisboa a 5 de novembro.