O realizador e guionista do novo "Batman", Matt Reeves, afirmou à "Empire" que a personagem principal - que será interpretada por Robert Pattinson - foi inspirada por Kurt Cobain.

"Quando escrevo, costumo ouvir música, e assim que terminei o primeiro ato pus a tocar a 'Something In the Way' dos Nirvana", contou. "Foi aí que percebi que, mais que fazer do Bruce Wayne o playboy de sempre, há uma outra versão [da personagem] que passou por uma tragédia terrível e se isolou do mundo".

Para Reeves, Pattinson tornou-se na escolha ideal para interpretar Batman após figurar em "Good Time", de 2017. "Nesse filme dá para sentir a vulnerabilidade e o desespero dele", explicou. "E tem aquele ar à Kurt Cobain, meio estrela rock, meio eremita".