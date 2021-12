Morreu o rapper Drakeo the Ruler, aos 28 anos.

O músico foi esfaqueado por repetidas vezes após uma altercação no festival Once Upon a Time, em Los Angeles (EUA). O evento, que iria contar com atuações de Snoop Dogg, 50 Cent e Ice Cube, entre outros, acabou por terminar mais cedo do que o previsto.

Ainda não é conhecido o motivo pelo qual Drakeo the Ruler foi atacado. O rapper era considerado como um dos grandes talentos emergentes da cena rap da costa oeste, tendo lançado o seu álbum de estreia, "The Truth Hurts", em fevereiro deste ano.

No passado, Drakeo the Ruler colaborou com nomes como Lil Mosey ou Lil Yahcty, e este ano contou com a ajuda de Drake no tema 'Talk to Me'.