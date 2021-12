Billy Conway, músico norte-americano mais conhecido por ter sido baterista da banda Morphine, morreu este domingo, aos 66 anos.

O baterista, que também tocou no grupo Treat Her Right e trabalhou como produtor e engenheiro de som, sofria de cancro.

Em 2020, altura em que já estava doente, Billy Conway lançou o seu primeiro álbum a solo, de título "Outside Inside". Nessa altura, o cantor-compositor Jeffrey Foucault, com quem Conway trabalhou, divulgou o trabalho do amigo e da sua companheira, um disco de título "Smiley Face", apelando à recolha de fundos para ajudar o casal. "O Billy e a Laurie fizeram estes discos como forma de arrecadar dinheiro para pagar as contas do médico. Na América, estar doente sai muito caro. Em vez de simplesmente pedirem ajuda financeira, eles estão a oferecer-vos o melhor de si mesmos", podia ler-se no comunicado posto a circular.

Nascido em Owatonna, no estado norte-americano do Minnesota, Billy Conway distinguiu-se como jogador de hóquei e trabalhou como professor de ensino especial, antes de ingressar nos Morphine, em 1991. Após a morte do vocalista da banda, Mark Sandman, em 1999, o baterista formou os Twinemen com a cantora Laurie Sargent, sua companheira, e tocava ocasionalmente com os Vapors of Morphine, ao lado do ex-parceiro de banda Dana Colley (saxofone) e outros músicos.