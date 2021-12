Depois de uma experiência traumática em "Dancer in the Dark", filme de Lars Von Trier que protagonizou em 2000, Björk voltou à representação.

A artista islandesa participa em "The Northman", filme de Robert Eggers rodado na Islândia, com Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Ethan Hawke e Willem Dafoe, entre outros nomes de relevo.

No trailer, Björk aparece a dizer a deixa: "Remember for whom you shed your last teardrop". A estreia internacional de "The Northman" está prevista para abril de 2022.

A trama de "The Northman" desenrola-se na Islândia no século X e acompanha a saga de um príncipe viking em busca de vingança, em nome do seu pai, que foi assassinado.

A produção foi colocada em pausa devido à pandemia, mas acabou por ser reatada em agosto do ano passado. O guião do filme foi escrito por Robert Eggers em parceria com Sjón, poeta que colaborou com Björk em temas como 'Jóga' ou 'Cosmogony'.