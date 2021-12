O norte-americano Mark Lanegan esteve, este ano, internado durante meses num hospital irlandês, com covid-19. Agora, lançou "Devil in a Coma", um livro onde pormenoriza a sua batalha contra esta doença.

Num excerto do livro, publicado pelo jornal inglês "The Guardian", o antigo vocalista dos Screaming Trees explica que começou por sentir-se adoentado durante vários dias, até que um dia acordou "completamente surdo. Com o equilíbrio comprometido e a cabeça num estado de sonho surreal e psicadélico, caí das escadas. (...) A minha mulher tinha ido andar a cavalo e eu recuperei a consciência horas depois, ainda sem ouvir nada e sem me conseguir mexer."



Dois dias depois, Mark Lanegan tinha fortes dificuldades respiratórias e foi obrigado pela mulher a ir ao hospital, onde foi transferido para a unidade de cuidados intensivos. "Não conseguia respirar e diagnosticaram-me com uma variante nova e exótica do coronavírus para a qual não havia cura, claro. Puseram-me em coma induzido", conta, garantindo não se lembrar deste processo.

"Um mês depois, depois de sonhos bizarros, visões estranhas, escuridão e sombras, memórias falaciosas e alucinações recorrentes — tudo características de experiências de quase-morte — recuperei a consciência. Ainda nos cuidados intensivos, com um cateter enfiado na p*la, até bocejar me fazia sentir que estava a levar com um martelo de dez quilos no peito", escreve.

Quando lhe perguntavam se sabia onde estava, Mark Lanegan julgava estar "a entregar drogas a alguém noutra cidade, ou a desmontar um carro roubado para vender peças, ou entretido noutras atividades da minha juventude. (...) Uma noite sonhei que vivia numa cave em Seattle com várias das minhas ex-namoradas e ex-mulheres, muitas das quais me detestavam na vida real, mas ali estavam em harmonia umas com as outras."

Ao despertar do estado de coma, Mark Lanegan percebeu que, devido ao abuso de estupefacientes que sempre praticara, os medicamentos que lhe davam no hospital pouco efeito faziam. Médicos e enfermeiros tinham, também, dificuldade em encontrar veias no seu corpo maltratado. "Eu sabia onde estavam as veias que me restavam e podia chegar até elas se me deixassem, mas a última coisa que os médicos querem é que o paciente faça algo que eles não conseguem." O norte-americano recusou-se a deixar que o injetassem numa artéria: "Uma vez injetei heroína numa artéria, acidentalmente, e nunca esqueci essa experiência desgraçada. Pedi que me injetassem na jugular, mas o jovem médico ficou nervoso, porque nunca tinha tirado sangue do pescoço de alguém. Eu sempre soubera que algum dia aquelas veias iam servir para alguma coisa."

Neste excerto de "Devil in a Coma", Mark Lanegan afirma ainda que os médicos informaram a sua mulher de que o músico era o primeiro paciente a sobreviver a uma provação física tão longa (durante o estado de coma, os seus rins deixaram de funcionar e teve de fazer diálise).