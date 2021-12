Na zona de Telluride, no Colorado — distinguida com a honra de ter sido cenário do primeiro assalto a um banco de Butch Cassidy —, empoleirado nas Rocky Mountains a 2667 metros acima do nível do mar encontra-se “the barn”. O celeiro. Construído em 1850, era um local onde as diligências paravam para alimentar e dar de beber aos cavalos, permitindo também aos passageiros descansar durante algumas horas antes de prosseguir viagem. Algo como a roadhouse de “Once Upon a Time in the West”, na qual Harmonica (Charles Bronson) e Cheyenne (Jason Robards) se cruzam pela primeira vez.