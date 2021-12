Convidado desta semana do Posto Emissor, podcast da BLITZ, Sérgio Godinho falou sobre o seu novo livro de poesia e fotografia, "Palavras São Imagens São Palavras", e revelou um pouco os 'segredos' do seu processo criativo, quer no que toca à escrita de canções, quer aos textos que verte em livros (além da poesia, o músico e escritor tem editados romances, livros de contos e um título destinado ao público infanto-juvenil).

“Gosto de tratar os objetos como únicos e irrepetíveis. A música tem os seus códigos próprios, e as letras, chamemos-lhe poemas ou não, têm também códigos próprios, porque se trata de métricas, de rimas”, afirma Sérgio Godinho. "Eu gosto muito de rimas, sobretudo quando elas fazem sentido. Às vezes no rap há um certo abuso. 'Já que rima, vamos acrescentar...' Mas isso não acontece nos bons rappers”, frisa.

Pode ouvir a resposta completa pelos 8 minutos e 10 segundos.