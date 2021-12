Os Metallica deram na passada sexta-feira o primeiro de dois concertos de celebração do seu 40º aniversário, em São Francisco (EUA).

O espetáculo pôde ser visto por fãs de todo o mundo através das plataformas Amazon Music e Prime Video, bem como do canal da Amazon no Twitch. Os bilhetes para assistir presencialmente ao concerto estavam reservados apenas a membros do clube de fãs dos Metallica.

A dada altura, James Hetfield disse-se "grato por terem estado connosco ao longo de 40 anos, e grato por ainda cá estarem", referindo-se aos fãs.

Confira o alinhamento e os vídeos deste primeiro concerto:

01. The Ecstasy Of Gold

02. Hit The Lights

03. Creeping Death

04. Trapped Under Ice

05. Welcome Home (Sanitarium)

06. Orion

07. The Shortest Straw

08. One

09. Sad But True

10. Nothing Else Matters

11. King Nothing

12. Fixxxer

13. Breadfan

14. No Leaf Clover

15. Frantic

16. The Day That Never Comes

17. Spit Out The Bone