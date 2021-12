Carlos Marín, um dos membros dos Il Divo, morreu este domingo, vítima de covid-19.

O cantor tinha contraído a doença no passado dia 7 de dezembro, sendo mais tarde entubado e colocado em coma induzido num hospital de Manchester, em Inglaterra.

Carlos Marín tinha 53 anos e fora vacinado contra a covid.

Os seus companheiros dos Il Divo partilharam a notícia nas redes sociais, escrevendo que a Carlos Marin fará falta "aos seus amigos, família e fãs. Não voltará a haver uma voz ou um espírito como o do Carlos".

Carlos Marín era membro dos Il Divo desde a formação do grupo por Simon Cowell, em 2003. Devido à sua doença, o quarteto adiou recentemente os concertos previstos para Portugal (deveriam atuar este domingo em Lisboa e na segunda-feira em Gondomar).

Nascido na Alemanha em outubro de 1968 mas criado em Madrid, Espanha, Carlos Marín lançou o seu primeiro álbum, "The Little Caruso", quando tinha apenas 8 anos. Além dos Il Divo, onde militava ao lado do suíço Urs Bühler, do francês Sébastien Izambard e do norte-americano David Miller, o barítono participou em numerosos espetáculos musicais, na banda-sonora de filmes animados e em óperas.

No hospital de Manchester onde morreu, Carlos Marín foi acompanhado pela ex-mulher, a música franco-espanhola Geraldine Larrosa, de quem se divorciou em 2009 mas de quem continuava a ser amigo. Os dois haviam gravado recentemente uma atuação conjunta, que deveria ser transmitida pela televisão espanhola na passagem de ano.