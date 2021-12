Corey Taylor esteve recentemente à conversa com os fãs, tendo elencado a sua banda preferida de entre as chamadas "quatro grandes" do grunge: Soundgarden, Alice In Chains, Nirvana e Pearl Jam.

O vocalista dos Slipknot apontou os Alice In Chains como a sua predileta, elegendo-os como "uma das melhores bandas de sempre".

"Vão para além do grunge ou do metal. Foram musicalmente muito revolucionários. Inspiraram a forma como componho", disse.

"O Layne Staley é um dos maiores vocalistas da história. Era um talento puro, fazia tudo parecer tão fácil. Conseguia cantar e compor qualquer coisa. Aquilo sobre o qual ele escrevia estava a matá-lo, e nós adorávamos".

Corey Taylor revelou ainda que 'Would?' é a sua canção dos Alice In Chains preferida. "É uma canção incrível", afirmou.

"Não há, provavelmente, um único dia em que eu não ouça Alice In Chains. Continuam excelentes. O facto de os conhecer é a cereja no topo de bolo, é do caraças poderes confraternizar com a tua banda preferida".