Brian May testou positivo à covid-19.

O guitarrista dos Queen, de 74 anos, anunciou este sábado nas redes sociais que "o dia temível finalmente chegou: a dupla linha vermelha".

A infeção terá ocorrido numa festa de aniversário a que May acorreu com a mulher, a atriz Anita Dobson, acreditando que estavam “numa bolha segura”. "No sábado da semana passada, decidimos que iríamos a um almoço de aniversário. Toda a gente já com as três doses da vacina, toda a gente com um teste rápido com resultado negativo feito nessa manhã. O que é que poderia correr mal? Em retrospetiva, podemos dizer que tomámos a decisão errada", afirma o guitarrista.

"Têm sido dias terríveis, mas estou bem. E viverei para contar a história", afirmou o músico. "Por favor mantenham um cuidado extremo. Esta coisa é altamente transmissível. Não deixem que arruíne o vosso Natal".