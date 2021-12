A "Far Out Magazine" compilou uma lista com as bandas favoritas de Keanu Reeves, com base em declarações a vários meios de comunicação ao longo das últimas décadas.

O ator, protagonista principal de "Matrix: Resurrections", que chega dia 22 aos cinemas portugueses, nunca escondeu o seu amor pela música, sobretudo por aquela posicionada mais fora do mainstream. Keanu manteve, aliás, uma banda de rock alternativo, os Dogtsar, entre 1991 e 2002.

Em 1996, Keanu deu uma entrevista à "Entertainment Weekly" na qual elencou as suas preferidas: Fugazi, Ramones, Discharge, Violent Femmes e Joy Division estão entre elas.

Mais tarde, já em 2014, esteve à conversa com os fãs via Reddit, dizendo que a sua canção preferida era 'Love Will Tear Us Apart', dos Joy Division. Keanu, que era baixista nos Dogstar, havia revelado antes que Peter Hook era um dos seus "heróis".

Confira aqui a lista das bandas preferidas de Keanu Reeves:

Fugazi

The Ramones

Exploited

Discharge

Elvis Costello

The Clash

Violent Femmes

Joy Division

Minor Threat

Bad Brains