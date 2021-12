101 canções que marcaram Portugal é uma rubrica que visa homenagear as cantigas, os compositores e os intérpretes que marcaram a história da música portuguesa em Portugal. Sem ordem cronológica rígida, são um retrato pessoal (com foco na petite histoire) do autor. Mais do que uma contextualização e de um inventário de factos conhecidos, é sobretudo uma associação de estórias e de muitos episódios não registados. São histórias com estórias para além da música. Às vezes o lado errado das canções. Sobretudo o lado errado das canções.

‘Canção de Engate’

António Variações

(1984)

11 filhos. Dois pais trabalhando à jorna. A ceia, nos dias de calor, era tomada numa mesa de pedra ao ar livre, coberta por uma latada de uvas brancas: um caurdo (como se chamava ao caldo no lugar de Pilar, em Amares) de couve galega cortadinha (às vezes com uns feijões), um pouco de farelo para aconchegar e um fiozinho de azeite. Todas as semanas, à quarta-feira, Deolinda de Jesus apanhava uns figos do seu prédio (pequeno terreno de cultivo) e percorria a pé 5 kms para os ir vender no mercado da Feira Nova, em Amares. Nesse dia, regressava com um punhado de tremoços e às vezes com três sardinhas - que dividia pelos filhos. Invariavelmente, para além da sopa de couve, Deolinda de Jesus contentava-se em molhar uma mica de pão no molho da fritura das sardinhas. No último álbum que gravou, António Variações dedicou a última música à sua mãe, dando-lhe o título, como uma homenagem, de ‘Deolinda de Jesus’. Quando terminou de a gravar, desmanchou-se num pranto longo.

Deolinda de Jesus foi uma das suas referências. A maior das suas referências e dos seus irmãos. Mas também a sua terra, a sua infância breve. Sobrou-lhe, ao longo da vida, bem mais as memórias sentimentais do que as privações por que passou. O último concerto que deu foi precisamente (sem o saber), como uma premonição, em Barcelos, bem perto de onde tinha nascido. Crescer cresceu em Lisboa, para onde foi aos 11 anos e para onde trouxe o seu irmão mais novo anos mais tarde. A maioridade fazia-se bem antes do tempo e António Ribeiro, aos 19 anos, abrigou o seu irmão no seu quarto esconso em Sapadores. Nesse mesmo quarto, resguardava-se à noite na casa de banho – pela acústica e sobretudo para não incomodar os vizinhos - com uma caixa de ritmos e ensaiava esboços daquilo que faria anos mais tarde. A pop portuguesa a cores que criaria começava ali, naquele quarto de Sapadores, entre uma caixa de ritmos improvisada, sussurros e harmonias ainda não ensaiadas. Tal como José Afonso, compunha letra e música em sincronia, num singular improviso cerebral.

Tinha tudo para não dar certo, António Ribeiro, com ou sem Variações. Irreverente, extravagante, homossexual, sem saber uma nota de música, formado musicalmente num Portugal ainda pouco fadado para ‘modernices’. Foi bem mais uma soma de partes, de detalhes que, isolados, não o fariam alcançar o que sonhara.

Arquivo Gesco

A sua carreira durou apenas dois anos, mas o seu alento vinha de muito antes. António Variações nasceu para ser uma vedeta, queria sê-lo, antes ou depois do seu tempo - porque António Variações não é de tempo algum. Não trabalhou a sua imagem para o ser; a sua imagem era uma extensão natural da sua génese, como um Ziggy Stardust minhoto. Cedo deu nas vistas – pela barba ruça, pelo outfit arrojado, pela doçura das palavras e da sua voz que contrastavam com a sua figura. Fez-se maior em Amsterdão, de onde trouxe tarimba como barbeiro e vocação musical. Durante anos, a sua barbearia ‘É Pró Menino e Prá Menina’, na Rua de São José, era inundado por mirones que espiavam os brinquedos de lata, os bonecos de loiça, os pratinhos das Caldas, o seu kitsch elegante, a uma uva entre o piroso e o sofisticado. Mas também as suas pantufas ou botas cardadas, os seus brincos e as suas boinas. Seguiam-no pela Avenida da Liberdade abaixo, ao início da noite, quando se punha a caminho do Bairro Alto, do Príncipe Real, do Trumps, do Bota Alta, do Frágil, vestido de branco, chapéu colonial, um papagaio de madeira ao ombro e uma lancheira na mão contendo os seus instrumentos de trabalho, tal como os homens do campo guardavam o seu farnel.

Com o seu metro e sessenta, serviu a Portugal um festim de sofisticação. Numa época habitada por Cavalos de Corrida, Patchoulys ou Chicletes, deu-nos ‘Olhei Pra Trás’, ‘Estou Além’ ou ‘Sempre Ausente’, escancarando o seu autorretrato afetivo. Como se poderia tratar esta diferença? Rotulá-la? Convencioná-la? Normalizá-la? Ainda hoje é difícil fazê-lo – porque sentimos ímpeto de proceder a comparações, a metáforas simplistas, a adjetivações genéricas. António Variações não cabe em definições, em fundamentos ou em matrizes. Assolapou Portugal e ainda hoje não conseguimos organizar as peças do seu legado.

Vivia a ‘aventura dos sentidos’ vorazmente, despudoradamente. Era feroz, compulsivo, emocionalmente desligado quando não continha o seu hedonismo. ‘Canção de Engate’ descreve a sua volúpia, histórias de euforia em cenários sem pudor. Escreveu sobre si, sobre as suas vivências, mais do que tentando veicular uma filosofia de vida. A canção faz parte do seu último álbum, editado em sincronia com a morte que lhe fora inesperada. António Variações e os Heróis do Mar foram porventura aqueles que mais cor injetaram na pop portuguesa; foram os mesmos Heróis do Mar os seus músicos de estúdio no álbum “Dar & Receber”. Pedro Ayres Magalhães e Carlos Maria Trindade deram substância a Dar & Receber”. À ‘Canção de Engate’ e a todas as canções deste álbum. Já com um António Variações extenuado, com a saúde em declínio. No Hospital da Cruz Vermelha, poucos dias antes de morrer, os Heróis do Mar foram entregar-lhe o álbum, apenas o seu segundo álbum de uma carreira breve, e António pediu apenas que o tirassem dali para fora. Ainda havia muito que fazer.

Partiu quando era já considerado um cantor, tudo aquilo por que lutara. Talvez nada mais tivesse para oferecer ou talvez aquilo que compusera fosse apenas um prefácio para uma avalanche ainda mais hiperbólica. Quem sabe se o seu gravador Blaukpunt não se calaria depois de “Dar & Receber” ou se registaria ainda muitos murmúrios melódicos marcados a uma baquete feita de lápis sobre um pedaço de madeira.

Um dia conheceu Amália. A sua diva. A sua referência maior. Aquela para quem compusera ‘Voz-Amália-De-Nós’, em quem buscara inspiração para recriar ‘Povo que Lavas no Rio’, achou o anel que trazia no dedo anelar curioso e pediu-lho. António Variações não deu. Guardava-lhe grande valor emocional. Mas dispôs-se a fazer um igual para Amália. Afinal, o anel de António Variações, o que chamara a atenção de Amália Rodrigues, era tão só uma colher de café retorcida. Confirmava aquilo que fora na arte: de matéria insuspeita esculpiu um trajeto singular.

Mais do que um ícone cultural de Portugal, António Variações é, ainda hoje, um símbolo de liberdade, de élan, de elasticidade – tal como o cognome que adotou. Por tudo aquilo que foi (quase nada por aquilo que tinha ainda para dar), certo é que ainda dele hoje se fala, continuando a ser uma das nossas grandes referências musicais.

O amor não é o tempo

Nem é o tempo que o faz

O amor é o momento

Em que eu me dou

Em que te dás

Ouvir também: ‘Dar e receber’ (1984). Do mesmo álbum, onde consta um poema de Fernando Pessoa (a única letra não composta por António Variações). A música transpira Heróis do Mar, numa ambiência de desfortúnio e ventura. A letra é uma sucessão de anáforas e antíteses – para reforçar a mensagem nítida e incisiva.