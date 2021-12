Sérgio Godinho, que acaba de editar um novo livro de poesia e fotografia, de título “Palavras São Imagens São Palavras”, esteve no Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, para falar sobre a sua nova obra e os demais projetos, musicais e não só, que tem em mãos.

A propósito da música que o seu amigo e colaborador Pedro Gonçalves, recentemente desaparecido, fazia nos Dead Combo, Sérgio Godinho afirma: “Era difícil de classificar. Eu gosto disso, porque tenho a tendência a estar sentado em mais do que uma cadeira em termos de género [musical]. Quando um estrangeiro me pergunta: ''que género de músicas faz?’, eu não consigo responder, exceto coisas patetas, como: ‘é a minha música’. É evidente que tem influências do rock, da folk, portuguesas... mas o que é Portugal? É também esta mistura, felizmente! A portugalidade está em transformação. Sobretudo em Lisboa há muitos negros, indianos, chineses... isso é Portugal, também."



Ouça a resposta completa pelos 44m 18s.