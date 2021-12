Os Pink Floyd acabam de disponibilizar, nas principais plataformas de streaming, 12 álbuns ao vivo de uma vez só.

A banda não teceu qualquer comentário público acerca destes lançamentos, gravados no início da década de 70.

São estes os álbuns lançados: "They Came in Peace, Live, Leeds University 1970 Washington University 1971"; "Live at Grosser Saal, Musikhalle, Hamburg, West Germany 25 Feb 1971"; "Mauerspechte Berlin Sportpalast, Live 5 June 1971"; "Live, Lyon 12 June 1971, Tokyo 16 March 1972"; "Live in Rome Palaeur 20 June 1971"; "Amsterdamse Bos Free Concert 26 June 1971 (Live)"; "Live in Montreux 18 & 19 Sept 1971"; "KB Hallen, Copenhagen, Live 23 Sept 1971"; "KB Hallen, Copenhagen, Vol II, Live 23 Sept 1971"; "Over Bradford Pigs on the Groove Bradford University, Live 10 Oct 1971"; "Embryo, San Diego, Live 17 Oct 1971"; e "The Screaming Abdabs Quebec City, Live 10 Nov 1971".

É possível que os Pink Floyd estejam a replicar uma estratégia anteriormente seguida por artistas como Bob Dylan, Beach Boys e Beatles, que editaram no passado várias coletâneas como forma de manter os direitos de autor sobre os seus trabalhos, após uma mudança na lei Europeia em 2011.