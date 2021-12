Father John Misty anunciou o lançamento de um novo álbum de estúdio, o quinto da sua carreira.

Intitulado "Chloe and the Next 20th Century", o disco tem data de lançamento marcada para o dia 8 de abril de 2022, através da Sub Pop / Bella Union.

O anúncio não foi feito através de um comunicado "tradicional", mas sim com Father John Misty a enviar um disco de vinil aos fãs na mailing list da Bella Union, contendo uma mensagem gravada.

O último álbum de Father John Misty, "God's Favorite Customer", data de 2018. Ouça aqui a mensagem do músico aos fãs: