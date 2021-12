Barack Obama partilhou uma lista com as suas canções preferidas de 2021.

O ex-presidente dos Estados Unidos voltou a cumprir uma tradição já anual, elegendo os seus favoritos dos mais variados campos artísticos.

No caso da música, Obama destacou temas de artistas como os War On Drugs, Mitski, Little Simz, Esperanda Spalding ou Courtney Barnett, entre outros.

“Sempre gostei de ouvir uma grande variedade de música, por isso não será surpresa que eu tenha ouvido um pouco de tudo este ano. Espero que descubram um novo artista ou canção para adicionar à vossa playlist”, escreveu.

Confira aqui a lista: