As 10 mortes ocorridas durante o festival Astroworld, em novembro, foram provocadas por asfixia.

É isso mesmo que indicam as autópsias realizadas às vítimas da tragédia ocorrida a 5 de novembro, durante um espetáculo do rapper Travis Scott.

Os resultados foram publicados apenas esta quinta-feira, já que os médicos legistas do Instituto de Ciências Forenses do Condado de Harris (EUA) tiveram que esperar mais algumas semanas para poderem realizar testes adicionais às vítimas e, dessa forma, determinar com precisão as causas das mortes.

No caso de uma das vítimas, um homem não identificado, o consumo de cocaína, metanfetaminas e etanol também contribuiu para a sua morte.

Para além das 10 vítimas mortais, mais de 300 pessoas ficaram feridas, com 25 destas a requerer tratamento hospitalar. Desde o sucedido que Travis Scott tem sido alvo de vários processos judiciais, com vista à sua responsabilização pela tragédia.