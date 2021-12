A norte-americana Chan Marshall, mais conhecida como Cat Power, foi a convidada mais recente do podcast de Marc Maron, "WTF", no qual fez uma curiosa referência a Portugal.

Numa conversa que versou a carreira de Cat Power e o papel da música e do trauma na sua vida, a intérprete referiu já ter vendido a sua casa de Atlanta, cidade do estado norte-americano da Georgia na qual cresceu e que trocou por Miami, na Flórida. "Mas também tive de sair de lá", confessou. "Isto porque os apoiantes do Trump saíram todos da toca".



Quando Marc Maron lhe pergunta para onde irá viver a seguir, Chan Marshall responde: "Não consigo decidir! Ou Portugal ou Dinamarca...", acrescentando ainda a Sicília, na Itália, o norte do estado de Nova Iorque ou a cidade de Santa Barbara, na Califórnia, Estados Unidos, como alternativas. "Gosto do deserto e gosto da água", remata.

Pode ouvir a resposta de Cat Power pelos 38 minutos.

Cat Power lançará, em 2022, um novo álbum de versões, de título "Covers", incluindo canções de Frank Ocean, Iggy Pop ou Lana Del Rey.