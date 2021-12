Mariza celebrou ontem o seu 48º aniversário e agradeceu as mensagens de parabéns que recebeu com a partilha de uma foto na qual exibe o seu corpo tatuado.

"Quero agradecer a todos os que me felicitaram neste dia tão especial. Agradecer igualmente por todo o carinho e atenção que sempre me dedicam, essencialmente quero agradecer por se manterem desse lado. Este ano, apesar das adversidades, foi um ano maravilhoso! Obrigada mais uma vez a todos vocês!", escreveu a fadista que, em 2021, lançou a sua primeira biografia, "Os Anéis do Meu Cabelo".



