Legendary Tigerman volta aos concertos tradicionais da época festiva com uma atuação na Galeria Zé dos Bois, em Lisboa, na noite de 25 de dezembro (22h). O mote, este ano, é "Fuck 2021 (and 2020), I got the Blues!".

O músico estará acompanhado em palco pelo saxofonista João Cabrita. "Parece que chegou aquela altura do ano outra vez", escreve Tigerman nas redes sociais, "esta noite é para todos os corações partidos, cowboys solitários, vampiras da madrugada e boa gente em geral".

Os bilhetes estão à venda pelo preço único de €15 e quem for ao concerto terá de apresentar um certificado de teste negativo à covid-19 (teste rápido numa farmácia feito até 48h antes ou um teste PCR feito até 72h antes) ou um certificado de recuperação.