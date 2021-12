Uma 'listening party' de um álbum de Taylor Swift em Sydney, na Austrália, resultou, segundo as informações divulgadas até ao momento, em 97 casos de covid-19. A festa "On Repeat: Taylor Swift Red Party", que serviu para os fãs da artista norte-americana escutarem o disco "Red", recentemente regravado e reeditado, decorreu no Metro Theatre, sala de espetáculos da cidade australiana.

Qualquer pessoa que tenha participado no evento, no passado dia 10 de dezembro, está a ser considerada como "contacto próximo" e é-lhe exigido pelas autoridades de saúde que faça um teste e depois fique em isolamento durante sete dias. Também as pessoas que residam com alguém que tenha ido à festa deverá fazer o teste.