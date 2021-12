O Transitional Justice Working Group (TJWG), um grupo de defesa dos direitos humanosm divulgou um novo relatório onde alega que pelo menos 7 pessoas foram executadas publicamente na Coreia do Norte por ouvirem K-Pop.

Dessas 7 execuções, 6 tiveram lugar entre 2012 e 2014, na cidade de Hyesan, perto da fronteira com a China. As execuções terão sido presenciadas pela população local, bem como pelas famílias das vítimas.

Segundo o TJWG, só nos últimos dez anos foram executadas publicamente 23 pessoas na Coreia do Norte, com o "crime" mais comum a ser o de terem visto vídeos com origem na Coreia do Sul.

No mês passado, a "Radio Free Asia" noticiou que um homem foi condenado à morte na Coreia do Norte por contrabandear cópias de "Squid Game", série de sucesso da Netflix, cuja ação se passa na vizinha do Sul.