Miguel Angelo, dos Delfins, foi um dos convidados do episódio desta quinta-feira do programa de televisão "5 Para a Meia Noite" e na popular rubrica 'Pressão no Ar' confessou que há uma canção dos Delfins que já não tem grande vontade de cantar ao vivo.

"Aguento todas", começou por dizer, "mas ‘Num Sonho Teu’ é aquela canção dos Delfins que me dá um bocadinho de seca a cantar ao vivo”. O tema foi editado pela banda, que regressa aos palcos no próximo ano, no álbum "Saber a Mar", de 1996.

Ao longo da entrevista, Miguel Angelo falou também sobre o facto de não ter ido à tropa, explicando que se declarou objetor de consciência. "Tive de ir a um tribunal ser julgado para conseguir o estatuto de objetor de consciência", diz, "disse que era contra a violência em termos de filosofia de vida".

Questionado sobre se atuaria num comício de um partido político, o músico recorda que os Delfins sempre tocaram "em comícios de todos os partidos" sem nunca assumirem uma cor política. "Há gente que gosta da nossa música em todos os quadrantes. Nunca fomos militantes, mas aceitávamos se fosse uma coisa bem feita, com qualidade".