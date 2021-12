Sérgio Godinho é o convidado desta semana do Posto Emissor, o podcast da BLITZ. Nesta conversa, o músico e escritor fala sobre "Palavras São Imagens São Palavras", o seu novo livro de poesia e fotografia, e sobre os mecanismos que subjazem à escrita nos seus vários registos. As colaborações com Clã, Camané ou Chico Buarque; a forma como Portugal se tem transformado e os tempos pandémicos são outros dos temas deste podcast.

A perda dos amigos Bernardo Sassetti e Pedro Gonçalves, dos Dead Combo (e antigo colaborador de Sérgio Godinho), e a admiração por Neil Young ou Bob Dylan, com cujo Nobel da Literatura Sérgio Godinho se congratula, foram também abordadas pelo nosso convidado.

Neste Posto Emissor recordamos ainda Magazino, DJ português que morreu na passada semana, depois de uma longa luta pela vida, e cujo testemunho foi sendo partilhado nas redes sociais e em livro, e abordamos "Barn", o 41º álbum de Neil Young. Os concertos dos próximos dias e a eleição dos melhores discos do ano para os leitores da BLITZ são os outros temas deste Posto Emissor.



A apresentação do 86º Posto Emissor está a cargo de Lia Pereira e a edição multimédia é de João Luís Amorim.

Sejam bem-vindos.

