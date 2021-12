SELMA UAMUSSE

B.leza, Lisboa, 16 de dezembro



ANTÓNIO ZAMBUJO

Convento de São Francisco, Coimbra, 16 de dezembro

JORGE PALMA

Centro Cultural de Belém, 16 e 22 de dezembro



JOSÉ CID

Hard Club, Porto, 17 de dezembro

Capitólio, Lisboa, 18 de dezembro



CRISTINA BRANCO

Theatro Circo de Braga, 17 de dezembro



FADO BICHA

Maus Hábitos, Porto, 17 de dezembro



B FACHADA

Bang Venue, Torres Vedras, 18 de dezembro



IL DIVO

Altice Arena, Lisboa, 19 de dezembro

Multiusos de Gondomar, 20 de dezembro



TIAGO BETTENCOURT (Tiago na Toca)

Coliseu de Lisboa, 20 de dezembro



RESISTÊNCIA

Centro Cultural de Belém, Lisboa, 21 de dezembro



MANEL CRUZ

Maus Hábitos, Porto, 23 de dezembro



RODRIGO LEÃO

Casa da Música, Porto, 26 de dezembro



2022



XUTOS & PONTAPÉS COM ORQUESTRA FILARMÓNICA PORTUGUESA

Super Bock Arena/Pavilhão Rosa Mota, Porto, 13 e 14 de janeiro



CAROLINA DESLANDES

Coliseu de Lisboa, 20 e 21 de janeiro

Coliseu do Porto, 22 e 23 de janeiro



Desconcerto

Coliseu dos Recreios, Lisboa, de 26 a 30 de janeiro



BRYAN ADAMS

Multiusos de Gondomar - 29 de janeiro

Altice Arena, Lisboa - 30 de janeiro



BRING ME THE HORIZON

Campo Pequeno, Lisboa, 7 de fevereiro



LUÍS REPRESAS

Tivoli, Lisboa, 5 de março

PEDRO ABRUNHOSA

Teatro das Figuras, Faro, 12 de fevereiro

Pavilhão Rosa Mota, Porto, 11 de março

Campo Pequeno, Lisboa, 25 de março



RUI VELOSO

Multiusos Guimarães, 12 de fevereiro



Bullet For My Valentine

Sala Tejo da Altice Arena, Lisboa, 22 de fevereiro



ID NO LIMITS

Centro de Congressos do Estoril, 24, 25 e 26 de fevereiro

Shygirl, Yuri NR5, Pedro Mafama, Moses Boyd, Cktrl, Rta Vian, L-Ali, Fumaxa, Mike El Nite (DJ set), DJ Dadda, Danykas DJ, Bandicut, Chunga Daddy, Mazarin, Whosputo, Yakuza, Rejjie Snow, Greentea Peng, Branko, Major League DJz, Mr Carmack, Poppy Ajudha, Jarreau Vandal, Nenny, T-Rex, Lon3r Johny, Regula, Sippinpurpp, Lex Amor, Pedro da Linha, Jamz Supernova, David Bruno, Tristany, Flaca, Mynda Guevara, Stckman, Xtinto, DJ Adamm, Evaya, Soluna



Metronomy

Hard Club, Porto, 1 de março

Coliseu de Lisboa, 2 de março



Wolf Alice

Coliseu de Lisboa, 3 de março



Jacob Collier

Coliseu de Lisboa, 6 de março

Hard Club, Porto, 7 de março



MASEGO

Coliseu de Lisboa, 8 de março

The Mission

Lisboa ao Vivo, Lisboa, 10 de março

Hard Club, Porto, 11 e 12 de março



Future Islands

Campo Pequeno, Lisboa, 10 de março



IDLES

Coliseu de Lisboa, 11 de março



CAPITÃO FAUSTO

Coliseu de Lisboa, 12 de março

Coliseu do Porto, 17 de março



FRANZ FERDINAND

Campo Pequeno, Lisboa, 17 de março



BRANKO

Super Bock Arena, Porto, 18 de março



Skunk Anansie

Coliseu do Porto, 18 de março

Coliseu de Lisboa, 19 de março



MAIA COMPACT RECORDS FEST

De 18 a 20 de março

Complexo Desportivo de Maia



18 de março: Herman José e The Last Internationale

19 de março: Orchestral Manoeuvres in the Dark, Human League, UHF e Táxi

20 de março: Editors, dEUS, Mão Morta e The Legendary Tigerman

THE SCRIPT

Campo Pequeno, Lisboa, 19 de março



HISTÓRIA DO HIP-HOP TUGA

Altice Arena, Lisboa, 19 de março



The Kooks

Campo Pequeno, Lisboa, 26 de março



NOW UNITED

Altice Arena, Lisboa, 1 de abril

Super Bock Arena, Porto, 2 de abril



MALUMA

Altice Arena, Lisboa, 2 de abril



DINO D'SANTIAGO

Coliseu de Lisboa, 2 de abril



TREMOR

Ilha de São Miguel, Açores

De 5 a 9 de abril



MIGUEL ARAÚJO

Campo Pequeno, Lisboa, 7 de abril

Super Bock Arena, Porto, 21 de maio



FESTIVAL SÓNAR

De 8 a 10 de abril

Vários locais em Lisboa

Confirmados: Thundercat, IAMDDB, Polo & Pan, The Blaze (DJ set), Nicola Cruz, Charlotte de Witte, Enchufada na Zona, Pongo, Eu.Clides, Nídia, DJ Niggafox, Stingray 312, Jayda G, FJAAK, Floating Points, Kampire, Ellen Alien b2b Dr Rubinstein e Héctor Oaks



METZ

Hard Club, Porto, 17 de abril

LAV, Lisboa, 18 de abril

Rodrigo Amarante

Casa da Música, Porto, 18 de abril

Capitólio, Lisboa, 19 de abril



Novo Amor

Aula Magna, Lisboa, 21 de abril

Hard Club, Porto, 22 de abril



JAMES

Pavilhão Rosa Mota, Porto, 21 de abril

Campo Pequeno, Lisboa, 22 de abril



EAGLES OF DEATH METAL

Coliseu de Lisboa, 22 de abril



GOUVEIA ART ROCK

23, 24 e 25 de abril



Joe Jackson

Coliseu do Porto, 29 de abril

Coliseu de Lisboa, 30 de abril



DREAM THEATER

Campo Pequeno, Lisboa, 29 de abril



Yungblud

Campo Pequeno, 30 de abril



SCORPIONS

Altice Arena, Lisboa, 10 de maio



Tindersticks

Coliseu de Lisboa, 13 de maio

Coliseu do Porto, 14 de maio



Dita Von Teese

Coliseu de Lisboa, 14 de maio



WHITE LIES

Lisboa ao Vivo, 16 de maio

Hard Club, Porto, 17 de maio

Kings of Convenience

Coliseu do Porto, 16 de maio

Coliseu de Lisboa, 18 e 19 de maio



SHAWN MENDES

Altice Arena, Lisboa, 18 de maio



Yes

Campo Pequeno, Lisboa, 22 de maio



NORTH MUSIC FESTIVAL

Alfândega do Porto, de 26 a 28 de maio



Confirmados para 26 de maio: Ornatos Violeta, Linda Martini, Zen, Paus, Paraguaii e Pedro da Linha



DEAD CAN DANCE

Coliseu de Lisboa, 1 e 2 de junho



GUNS N' ROSES

Passeio Marítimo de Algés, Oeiras, 4 de junho



DUA LIPA

Altice Forum de Braga, 5 de junho

Altice Arena, Lisboa, 6 de junho

AEROSMITH

Altice Arena, Lisboa, 8 de junho



NOS Primavera Sound

Parque da Cidade, Porto

De 9 a 11 de junho de 2022



Com Nick Cave, Tame Impala, Gorillaz, Beck e Pavement, entre outros. Cartaz aqui.



Electric Daisy Festival

Praia da Rocha, Portimão

De 17 a 19 de junho

Rock in Rio Lisboa

Parque da Bela Vista, Lisboa

18, 19, 25 e 26 de junho de 2022

18 de junho

Palco Mundo

Foo Fighters

The National

Liam Gallagher

Galp Music Valley

Moullinex & Xinobi

Linda Martini

The Black Mamba

19 de junho

Palco Mundo

The Black Eyed Peas

Ellie Goulding

Ivete Sangalo

David Carreira

Galp Music Valley

Funk Orchestra

Bárbara Tinoco

Iza

Edu Monteiro

25 de junho

Palco Mundo

Duran Duran

a-Ha

Xutos & Pontapés

Bush

Galp Music Valley

Delfins

Ney Matogrosso

26 de junho

Palco Mundo

Post Malone

Anitta

Jason Derulo

HMB

Galp Music Valley

Mundo Segundo & Sam The Kid

MC Rebecca



Simple Minds

Coliseu do Porto, 21 de junho

Campo Pequeno, Lisboa, 22 de junho



MARISA MONTE

Super Bock Arena, Porto, 28 de junho

Jardins do Marquês, Oeiras, 5 de julho



VOA - Heavy Rock Festival

Estádio Nacional, Oeiras

30 de junho e 1 de julho



30 de junho: Avenged Sevenfold, Megadeth, Kreator, Bizarra Locomotiva

1 de julho: Bring Me the Horizon, Mastodon, Killswitch Engage, Crossfaith e Sylosis



Sumol Summer Fest

Ericeira Camping

1 e 2 de julho

Burna Boy, Piruka, Eixo Norte-Sul (Norte - Mundo Segundo c/ Maze, Ace, Deau, Virtus, DJ Guze, DJ Spot / Sul - Xeg c/ Chullage, Sir Scratch, Kappa Jotta, Deezy, DJ Big). T-Rex, Nenny, Lon3r Johny, Phoenix RDC, Riot, Mobbers



EDP Cool Jazz

Hipódromo Manuel Possolo, Cascais

John Legend e Murta, 2 de julho

Yann Tiersen, 21 de julho

Rui Veloso e Miguel Araújo, 23 de julho

Tiago Nacarato e Bárbara Tinoco, 23 de julho

Lionel Richie, 24 de julho

Diana Krall, 27 de julho

Jorge Ben Jor, 30 de julho



NOS Alive

Passeio Marítimo de Algés, Oeiras

De 6 a 9 de julho

6 de julho

Palco NOS

The Strokes

Stromae

Jungle

War on Drugs

Mallu Magalhães

Palco Heineken

Modest Mouse

Fontaines D.C.

Parov Stelar



7 de julho

Palco NOS

Florence and the Machine

Alt-J

Jorja Smith

Palco Heineken

Glass Animals

Seasick Steve

Dino D'Santiago

Inhaler

8 de julho

Palco NOS

Metallica

Royal Blood

Palco Heineken

St. Vincent

Moses Sumney

Tom Misch

Hobo Johnson and the Lovemakers

Sea Girls



9 de julho

Palco NOS

Imagine Dragons

Da Weasel

Two Door Cinema Club

Haim

Manel Cruz

Palco Heineken

Caribou

Parcels

Phoebe Bridgers

Rolling Loud

Praia da Rocha, Portimão

De 6 a 8 de julho

Jardins do Marquês

Oeiras

Beach Boys

Jardins do Marquês, Oeiras, 1 de julho



Marisa Monte

Jardins do Marquês, Oeiras, 5 de julho



Gregory Porter

Jardins do Marquês, Oeiras, 9 de julho



Seu Jorge e Daniel Jobim cantam Tom Jobim

Jardins do Marquês, Oeiras, 10 de julho



FMM Sines

Sines e Porto Covo

De 22 a 30 de julho



Super Bock Super Rock

Herdade do Cabeço da Flauta, Meco

14, 15 e 16 de julho



14 de julho

Palco Super Bock

ASAP Rocky

Boy Pablo

Leon Bridges

Flume



Palco EDP

Working Men's Club

Los Bitchos



Palco Somersby

Jungle DJ set

David e Miguel



15 de julho

Palco Super Bock

Brockhampton

Hot Chip



Palco EDP

Goldlink

Baba Ali



Palco LG

Pedro de Tróia



16 de julho

Palco Super Bock

Foals



Palco EDP

Ganso



MEO Marés Vivas

Vila Nova de Gaia

De 15 a 17 de julho



15 de julho: Bryan Adams

17 de julho: Anitta, Liam Payne e Jessie J

Summer Opening

Parque Santa Catarina, Funchal, Madeira



15 julho - Piruka, Bispo, Deejay Telio, X-Tense e Clara

16 julho - Wet Bed Gang, Julinho Ksd, Jimmy P, Nenny e Drope

22 julho - Regula, Plutonio, Capicua, Valete e Van Zee

23 julho - Richie Campbell, Carlão, Virgul, Chico da Tina e Elisa



IRON MAIDEN

Estádio Nacional, Oeiras, 31 de julho

MEO Sudoeste

Zambujeira do Mar

De 2 a 6 de agosto

NEOPOP

Viana do Castelo

De 10 a 13 de agosto



Cartaz aqui



BONS SONS

Cem Soldos, Tomar

De 12 a 15 de agosto



VODAFONE PAREDES DE COURA

Paredes de Coura, de 16 a 20 de agosto



Pixies

IDLES

The Blaze

Slowthai

Tommy Cash

BadBadNotGood

The Comet Is Coming

Yellow Days

Parque Courts

Ty Segall & Freedom Band

Yves Tumor

Alex G

Beabadoobee

Molchat Doma

Viagra Boys

The Murder Capital

L'Impératrice

Mall Grab

Nu Genea Live Band

HAAi

Beach House

King Gizzard & the Lizard Wizard

Arlo Parks

Princess Nokia

Indigo de Souza

EDP Vilar de Mouros

De 25 a 27 de agosto

Confirmados: Placebo, Limp Bizkit, Iggy Pop, Bauhaus, Suede, Wolfmother, Hoobastank, Gary Numan, The Legendary Tigerman, Battles e Tara Perdida



KALORAMA

Parque da Bela Vista, Lisboa

1, 2 e 3 de setembro



Arctic Monkeys

The Chemical Brothers

Kraftwerk

Ornatos Violeta

Chet Faker

Moderat

Blossoms

Peaches

The Lathums



XAVIER RUDD

Hard Club, Porto, 9 de setembro

Coliseu de Lisboa, 10 de setembro

Michael Kiwanuka

Superbock Arena - Pavilhão Rosa Mota, Porto, 23 de setembro

Campo Pequeno, Lisboa, 24 de setembro



Russ

Altice Arena, Lisboa, 29 de setembro



Diogo Piçarra

Altice Arena, Lisboa, 1 de outubro



AMPLIFEST

Hard Club, Porto

De 5 a 7 de outubro e de 13 a 15 de outubro

Confirmados: Swans, Cult of Luna e Godspeed You Black Emperor, entre muitos outros

Cartaz aqui



MACHINE HEAD

Campo Pequeno, Lisboa, 9 de outubro



SWEDISH HOUSE MAFIA

Altice Arena, Lisboa, 15 de outubro



BLACK CROWES

Campo Pequeno, Lisboa, 19 de outubro



URIAH HEEP

Aula Magna, Lisboa, 20 de outubro



MOONSPELL

Coliseu do Porto, 31 de outubro

Coliseu de Lisboa, 1 de novembro



CUT COPY

Coliseu de Lisboa, 4 de novembro

DEEP PURPLE

Campo Pequeno, Lisboa, 6 de novembro



Bon Iver

Altice Arena, Lisboa, 11 de novembro



FESTIVAL AUTHENTICA

Altice Forum Braga, 9 e 10 de dezembro

Com: De La Soul, Nothing But Thieves, Dino D'Santiago e Paraguaii



JUSTIN BIEBER

Altice Arena, Lisboa, 21 de janeiro de 2023