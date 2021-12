O single de estreia a solo de George Harrison, 'My Sweet Lord', ganhou um novo vídeo por ocasião do 50º aniversário de "All Things Must Pass", álbum em que se insere.

O vídeo, realizado por Lance Bangs, conta com a presença de várias celebridades, entre elas Fred Armisen e Vanessa Bayer (que interpretam dois agentes especiais e "metafísicos"), Mark Hamill, Rosanna Arquette, Jon Hamm e um ex-Beatle, Ringo Starr.

Veja aqui: