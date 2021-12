Márcia vai regressar à estrada em 2022 para uma digressão que terá início a 12 de fevereiro no Teatro Municipal de Vila Real. A artista, que ontem apresentou duas novas canções no Teatro Tivoli, em Lisboa, levará consigo o novo álbum, que deverá ser editado no primeiro trimestre do ano.

Gravado nos estúdios Namouche, em Lisboa, o sucessor de "Vai e Vem" (2018) incluirá o tema 'Vai Passar Tudo Amanhã', que a artista divulgou no ano passado. Márcia recebeu a BLITZ no último dia de gravações das novas canções e, em exclusivo, levantou o véu sobre aquilo que está para vir.

"Estas canções que ouviram até tinham bastantes sintetizadores, mas há canções de guitarra e voz muito marcianas, muito simples", desvendou a artista, que chamou a si a tarefa de produção do disco, "sinto que há ali umas quatro ou cinco que são mais nessa abordagem e depois outras cinco mais acústicas".

Consulte abaixo as datas da digressão agora anunciada.

12 de fevereiro - Teatro Municipal de Vila Real

26 de fevereiro – CAE Portalegre

8 de março – Cineteatro Louletano (Loulé)

11 de março – Teatro Municipal da Guarda

19 de março – Teatro Municipal de Vila do Conde

24 de março – Teatro José Lúcio da Silva (Leiria)

26 de março – Emergente Centro Cultural (Marco de Canaveses)

14 de maio – Teatro Municipal Sá de Miranda (Viana do Castelo)

28 de maio – Fábrica das Ideias da Gafanha da Nazaré

29 de outubro – Centro Cultural Vila Flor (Guimarães)