Danny Carey, baterista dos Tool, terá de responder em tribunal pelas agressões e insultos homofóbicos a um segurança do aeroporto de Kansas City (EUA).

O músico foi detido no passado domingo, com o vídeo dessa detenção a ter sido publicado pelo "TMZ". De acordo com um relatório da polícia do aeroporto, Carey insultou a vítima com recurso a uma expressão homofóbica por diversas vezes, antes de o esmurrar, repetidamente, no peito.

Carey será, agora, presente a um juiz a 12 de janeiro. Ainda não se sabe se os problemas do baterista com a justiça afetarão as datas da nova digressão dos Tool, que arranca a 10 de janeiro.