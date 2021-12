A polícia de Twinsburg, no estado do Ohio (EUA), resolveu um mistério que atormentava o departamento há quase 40 anos.

Em 1982, foi encontrado um saco do lixo contendo os restos mortais de um homem não identificado. Com recurso a análises de ADN, sabe-se agora que esses restos pertencem a Frank Little Jr., ex-guitarrista da banda R&B The O'Jays.

Ainda não se sabe o porquê de Frank Little Jr. ter sido assassinado, quando os seus ex-colegas o julgavam desaparecido. "Ele veio connosco quando saímos de Cleveland pela primeira vez, para tocar em Los Angeles. Mas estava tão apaixonado por uma mulher de Cleveland que rapidamente voltou para lá", afirmaram os The O'Jays em comunicado.

Para o detetive encarregue do caso, "é bom poder ter respostas a dar à família, e esperamos que eles possam encerrar pacificamente este assunto". Os restos mortais serão agora entregues à família, para que os possam sepultar.