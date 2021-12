Os Capitão Fausto vão celebrar dez anos do álbum de estreia, "Gazela", com concertos no Coliseu de Lisboa a 12 de março e no Coliseu do Porto no dia 17 de março de 2022, pode a BLITZ avançar em primeira-mão. "Há dez anos estávamos a apresentar o nosso primeiro álbum. Desde que saiu o 'Gazela' temos tido a maior aventura das nossas vidas e muito devemos a estas primeiras canções", reconhece a banda.

"Viajámos, tocámos e conhecemos pessoas por todo o país, enquanto entrávamos numa realidade com a qual sonhávamos desde miúdos. Agora voltamos a celebrar este nosso primeiro episódio e olhamos para esta década onde tivemos o privilégio de fazer aquilo que mais gostamos, como sempre quisemos".

O grupo lisboeta vai, assim, apresentar "Gazela" na totalidade, "de ponta a ponta", nos palcos dos Coliseus, "num abraço nostálgico envolvido com algumas das restantes canções que temos vindo a fazer". O registo de estreia, que contava com canções como 'Teresa' ou 'Supernova', chegou um ano depois do EP homónimo e, desde então, a banda editou "Pesar o Sol" (2014), "Capitão Fausto Têm os Dias Contados" (2016) e "A Invenção do Dia Claro" (2019).