O músico português Moullinex tem uma canção sua num episódio de "And Just Like That...", série que serve de continuação a "O Sexo e a Cidade". O tema em questão, 'Love Love Love', do álbum "Hypersex" (2017), surge numa cena protagonizada por Charlotte (Kristin Davis) e Miranda (Cynthia Nixon). Veja o vídeo, partilhado por Moullinex no Instagram, e ouça também 'Love Love Love' na íntegra.

"And Just Like That..." estreou na semana passada na HBO Portugal e volta a contar com Sarah Jessica Parker como protagonista, no papel de Carrie Bradshaw. De fora da nova série está a atriz Kim Cattrall (Samantha), que se incompatibilizou com o restante elenco, particularmente com Jessica Parker, tendo já falado publicamente sobre o ambiente tóxico que diz ter sentido nas gravações de "O Sexo e a Cidade"