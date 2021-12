O evento fictício criado no Facebook "Rave de Natal", como reação galhofeira às festas que a equipa do primeiro-ministro inglês Boris Johnson deu na sua residência oficial, em Londres, no Natal do ano passado, em pleno confinamento, já atraiu mais de um milhão de pessoas.

“Não é necessário distanciamento físico. Traga quem quiser. Traga os seus próprios petiscos e bebida”, lê-se na página do evento, criado pelo DJ Jon Mancini e marcado para 24 de dezembro. "Este evento não é real, é apenas uma forma de brincar com os poderosos", adverte o criador do evento. Mais de 500 mil pessoas já responderam dizendo que vão ao evento e mais de 650 mil mostram-se "interessadas" em participar.

Boris Johnson reagiu às notícias, divulgadas na semana passada, das três festas de equipas ligadas ao governo inglês pedindo uma investigação oficial. Os eventos, dois dos quais decorreram entre novembro e dezembro do ano passado no número 10 de Downing Street, residência oficial do primeiro-ministro, estavam em violação das regras impostas pelo governo no âmbito da pandemia de covid-19.